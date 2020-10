Among Us: los lugares en los que te puedes hacer invisible dentro de los tres mapas

Las partidas de Among Us cada vez se hacen mas divertidas a pesar de que los usuarios solo pueden cumplir dos roles: tripulante o impostor y se puede jugar en solo tres mapas, escenarios que tienen escondites en los que te puedes hacer completamente invisible. ¿Sabes cuáles son? Te lo contamos.

Los mapas de Among Us son Skeld, Polus y Mira H. Aunque no lo creas, estos escenarios tienen en común varios puntos ciegos, pero para ser realmente invisible lo primero que debes hacer es aplicar este truco para jugar sin nombre en tus partidas.

Si cuando estás haciendo alguna misión o sientes que alguien te persigue de manera sospechosa, no te preocupes que será muy sencillo perderlo acudiendo a estos escondites para que continúes haciendo tus misiones y derrotes al impostor.

Los mejores escondites para hacerse invisible en Among Us

Mira HQ

Si en alguna de las partidas con tus amigos te toca ser Impostor y no ves a ningún tripulante, es posible que ellos se escondan en el balcón que se encuentra detrás del satélite. También puedes buscar en la tienda, en la parte posterior de los anaqueles que se encuentran allí. Aquí te mostramos una fotografía.

En el balcón de Mira HQ será imposible que te vean si te escondes allí. Foto: FayerWayer

Detrás de los anaqueles es imposible que te vean. Foto: FayerWayer

Polus

Posiblemente este mapa sea nuevo para ti, pero si te llamó la atención durante la partida de Among Us que tuviste con tus amigos y, si te tocó ser tripulante. Entonces, cuando inicie el juego, te recomendamos correr hacia la derecha y esconderte detrás de la inmensa roca.

El otro escondite en Polus se encuentra yendo hacia abajo donde hay una antena y bajando más estará un vehículo similar a un tanque.

La inmensa roca se encuentra al iniciar la partida en el mapa Polus. Foto: FayerWayer

Detrás de la antena encontrarás uno de los escondites en el mapa de Polus. Foto: FayerWayer

Skeld

Skeld es el mapa más popular de Among Us y de seguro ya lo conoces como la palma de tu mano. También tiene escondites secretos. El primero de ellos está en Comunicaciones, justamente detrás de la silla en uno de los escritorios. Si eres un impostor, puedes matar al tripulante allí y nadie se dará cuenta, siempre y cuando esté solo.

el otro está detrás del reactor. No obstante, ten en cuenta que en cualquiera de estos dos escondites se te verá una parte del cuerpo, por lo que debes estar atento a que nadie te vea.

En comunicaciones, detrás de la silla, te puedes ocultar para que nadie te vea. Foto: FayerWayer

En el reactor también hay lugares con nula iluminación que te harán pasar desapercibido. Foto: FayerWayer

