Among Us: cinco trucos efectivos para encontrar al impostor [VIDEO]

Pocos podrían negar que el éxito de Among Us no sería el mismo si el juego no pudiera jugarse por Discord con amigos. Aunque a que a veces no hay mejor prueba que la voz titubeante de un conocido, el juego nos da muchas pistas más para encontrar al impostor de forma deductiva.

Desde indicios escondidos en el mapa hasta herramientas que, si las sabemos usar e interpretar, harán que cualquiera tenga dificultades para despistar a todos. ¿Cómo podemos encontrar al impostor de Among Us fácilmente? Presta atención a esta lista con 5 trucos para descifrar su identidad fácilmente.

1. Ver los signos vitales

Esta herramienta solo está disponible en el mapa Polus de Among Us. Consiste en un panel de signos vitales ubicado casi al centro del mapa. Precisamente en la ‘oficina’. En ella podremos ver el estado de vida de todos los participantes. Puedes usarlos estratégicamente para tener pistas valiosas.

2. Atento a las animaciones de misiones

Algunas misiones muestran animaciones que solo aparecen si la misión se está ejecutando. Las clásicas son el botadero de basura, la misión de disparar asteroides y el escáner en alta médica. Si ves a alguien detenido en alguna de estas tareas, pero no ves ningún tipo de acción en el mapa, entonces es probable que ese sea el impostor.

3. Vigila las votaciones

Muchos impostores preferirán esperar un poco antes de votar por alguien, pues buscarán la mejor estrategia y asegurarse de que un inocente sea expulsado. Si ves que alguien es muy dudoso con sus sospechas, entonces atento, ya que podría ser el impostor.

4. Sospecha de las parejas

Cuando hay más de dos impostores, muchos tienden a ayudarse entre sí quedándose juntos o defendiéndose indirectamente de las acusaciones. Si notas cierta asociación entre dos tripulantes, intenta votar por uno de ellos para ver más reacciones y sacar una conclusión.

5. Usa el sensor presencial

En el clásico mapa Skeld, verás que hay un panel dentro de la habitación de administración muy similar a la misión de pasar una tarjeta. Ese dispositivo nos muestra la nave entera y la cantidad de personas que hay en cada cuarto. Si ves aparecer a una persona de un lugar a otro como si diera un salto, puede que se trate de un impostor que esté usando las rendijas de ventilación. Corre a la escena y sospecha de quien encuentres.

