Among Us acaba de ser destronado y ya no es el juego más vendido en Steam

Among Us es aún uno de los juegos más populares del momento; sin embargo, para no es fácil mantenerse en la cima de la popularidad por mucho rato y así ha sucedido con el título de InnerSloth, que acaba de caer al tercer puesto en el top de ventas de Steam por detrás de dos títulos muy interesantes.

Among Us experimentó un auge sorpresivo cuando decenas de streamers en Twitch, Facebook, YouTube y otras plataformas comenzaron a transmitirlo a casi dos años de su lanzamiento. Esto ocurrió a inicios de setiembre y desde entonces el juego no dejó de crecer en usuarios.

La sorpresa fue tal que rápidamente sus desarrolladores comenzaron a enviar anuncios de que Among Us mantendría servidores de por vida y que se volvería open source si algún día hubiera escasez de jugadores.

Paralelamente, anunciaron también Among Us 2, proyecto que fue luego descartado asegurando que todas las novedades llegarían al juego original. Quizá ahora haga falta crear más estrategias para mantener el juego a flote, ya que otros dos títulos le han quitado la corona de compras.

El primero es un RPG llamado Baldur’s Gate 3. Al pertenecer a una saga, su popularidad puede explicarse por la expectativa a una secuela. Aun así, el segundo puesto lo ocupa un juego similar a Among Us, que podría significar una mayor amenaza.

Se trata de Phasmophobia, un juego de terror que se está convirtiendo en tendencia en plataformas como Twitch y que guarda mucha relación con el modo de juego de Among Us, pero con una ambientación más tétrica, paranormal y de horror psicológico.

Este es el top de ventas de Steam de la segunda semana de octubre:

Baldur’s Gate 3

Phasmophobia

Among Us

FIFA 21

Raft

Cyberpunk 2077

Fall Guys: Ultimate Knockout

Star Wars: Squadrons

Hades

Outer Wilds

