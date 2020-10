Juega con tus amigos a través de videollamada con esta divertida aplicación [VIDEO]

El entretenimiento con amigos cambió a raíz de la pandemia del coronavirus: los juegos en línea ahora son la nueva tendencia. Actualmente, hay una gran cantidad de alternativas para jugar con varias personas a la vez; no obstante, es necesario usar otras herramientas para establecer comunicación.

Existe una aplicación que permite acceder a partidas multijugador y videollamadas en un solo lugar. Se trata de Bunch, un servicio disponible para dispositivos iOS y Android, que brinda la posibilidad de crear sesiones grupales con amigos y familiares.

¿Cómo funciona Bunch?

La aplicación permite crear salas de juego de hasta con ocho personas y todos podrán interactuar mediante chat o videollamadas. Para acceder, los participantes deben crearse una cuenta en el servicio con su correo electrónico, número de teléfono o perfil de Facebook.

Bunch incluye una colección de títulos exclusivos que no requieren instalación adicional: Draw Party Trivia (similar a Pictionary), Mars Dash (carreras al estilo Mario Kart sobre Marte), Flappy Lives (semejante a Flappy Bird), Bunch pool (billar) y Trivia (cuestionario de conocimientos).

Además, ofrece compatibilidad con una gran cantidad de juegos móviles populares, incluidos Among Us, PUBG, Fortnite, Super Mario Kart Tour, Minecraft, Uno, ScrabbleGo, Roblox, Dead by deadlight y Spaceteam.

En caso un determinado juego no tenga soporte para ocho participantes, la plataforma también brinda la posibilidad de transmitir la partida mientras los demás asisten dando ánimos o realizando comentarios.

Aplicaciones, últimas noticias: