Among Us: diferencias entre la versión de PC y la gratuita de Android y iPhone [VIDEO]

Miles de personas siguen disfrutado de Among Us, el juego de InnerSloth que continúa en su tope de popularidad. La existencia de dos versiones del título —para celulares y para PC— no es impedimento para sus muchos fanáticos, pues el mismo cuenta con crossplay.

Esto último significa que los jugadores de Android y iPhone puedan jugar en las mismas partidas que los que usan la PC y viceversa, siempre y cuando todos cuenten con la misma versión —algo que puede asegurarse tan solo manteniendo actualizado el juego—.

La principal diferencia entre jugar Among Us en Android o iPhone y en PC, es que en esta última plataforma es necesario desembolsar un poco de dinero. El juego no es muy caro (tan solo S/ 11.50 en Steam), pero aun así la barrera del pago es suficiente para que muchos prefieran simplemente descargarlo en sus celulares.

¿Qué otras diferencias hay entre la versión de pago de Among Us y la gratuita para smartphones? Aquí te listamos algunas:

El juego no te mostrará publicidad

Te obsequiarán algunos cosméticos para vestir a tu personaje.

Si compras la versión de pago de Android o iPhone, las skins de regalo no son tan abundantes como en PC.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que ningún progreso o compra se traslada de una versión a otra. Si compraste algunas skins en Among Us para Android estas no aparecerán en la versión de PC, si luego te animas a adquirirla.

