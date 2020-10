Pokémon GO: Mewtwo oscuro podría ser capturado por todos en el próximo evento del Team GO Rocket

Mewtwo oscuro debutó en Pokémon GO durante el día 2 del GO Fest 2020, que se realizó en julio de este año, y solo los usuarios que compraron el ticket del evento pudieron capturarlo. Sin embargo, gracias a una reciente filtración, se ha descubierto que esta criatura protagonizará el nuevo evento del Team GO Rocket, que traerá muchas sorpresas.

Pokeminers, un conocido insider del juego de realidad aumentada, utilizó su cuenta de Twitter para publicar todo lo que encontró en los códigos de la app de Niantic, donde no solo se hace mención a Mewtwo oscuro, sino también a los líderes del Team GO Rocket, quienes entregarán como recompensa a los jugadores huevos oscuros.

Según detalla el filtrador, estos huevos oscuros recibirán el nombre de huevos raros, los cuales solo se podrán conseguir tras vencer a Sierra, Arlo o Cliff, los actuales líderes del Team GO Rocket; además, se podrá tener varios de ellos.

Aunque no se menciona la cantidad de kilómetros que se deberá caminar para eclosionar estos huevos oscuros, es posible que la distancia sea similar a los que se encuentran actualmente en la app de Niantic, que nos pide recorrer 2 km, 5 km y 10 km. Está demás decir que de este cascarón saldrá pokémon oscuros.

Asimismo, también se hace mención a una nueva investigación del Team GO Rocket en Pokémon GO. Esta se dividiría en seis etapas, donde rescatarías pokémon oscuros y batallarías contra los Arlo, Sierra y Cliff, quienes te entregarían huevos oscuros.

Por otra parte, El profesor Willow también pedirá la ayuda de los jugadores de Pokémon GO para realizar una investigación especial donde enfrentarán a Giovanni ,controlando a Mewtwo oscuro, y al vencerlo, podrán capturar a este poderoso pokémon de tipo psíquico.

