La inmensa popularidad de Among Us continúa inundando las redes sociales y sorprende cada vez más todo el contenido que se puede crear con este videojuego. Un video publicado en YouTube nos muestra cómo se vería el indie creado por InnerSloth con gráficos 3D.

Dani es el nombre del youtuber que ha sorprendido a todos los usuarios dentro de la plataforma, luego de mostrar una versión 3D de Among Us, que fue creada utilizando herramientas de desarrollo, como shaders y códigos de open source, aunque mantiene la jugabilidad del videojuego original.

Recordemos que la perspectiva de cámara que tenemos en este juego indie es arriba-abajo, que nos muestra al personaje, sea tripulante o impostor, y el área circundante desde arriba, pero todo esto cambia con el rediseño que nos ofrece el youtuber.

A pesar de que esta versión no ha sido desarrollada por el mismo estudio InnerSloth, creadores originales del título, muchos jugadores ya sueñan con disfrutar de Among Us en 3D debido a la perspectiva en primera persona con la que ha sido creado.

Aunque no lo creas, el hecho de que Among Us tenga una perspectiva en primera persona hace mucho más rico el juego en cuestión de experiencia, porque será imposible saber si realmente estás caminando solo por los pasillos de la nave, así seas tripulante o impostor.

Por si no lo sabes, este juego indie cuenta con dos ediciones: una para PC, que puedes comprar al precio de 11.50 soles en Steam, y otra para smartphones con sistema operativo iOS o Android, que es completamente gratis.

