Among Us: ¿cómo sería el juego si hubiera un tripulante contra 99 impostores? [VIDEO]

Un video publicado en YouTube es todo un éxito en las redes sociales, sobre todo entre los fans de Among Us, ya que revela cómo sería el videojuego si hubiera un tripulante contra 99 impostores.

El material audiovisual, subido por el canal The Pixel Kingdom, tiene más de 25 millones de reproducciones y nos muestra todo lo que debería hacer un jugador para salir victorioso en esta situación.

Esta parodia de Among Us muestra a un tripulante llamado ‘Steve’ rodeado por 99 impostores que buscan asesinarlo. Aunque la mayoría hubiera muerto al comienzo, logra evadirlos y esconderse.

Para seguir sobreviviendo, el tripulante debe hacer acciones que no están permitidas en el juego, como subir encima de la mesa, esconderse debajo de las camas, trabar los ductos de ventilación, etc.

Luego de dos minutos de disparatadas ocurrencias, el tripulante consigue encerrar a los impostores y chocar su nave, no sin antes colocarse el cinturón de seguridad. Tras la colisión, todos los villanos mueren.

El video publicado por The Pixel Kingdom es la segunda parodia que realizan sobre Among Us; la primera nos muestra cómo sería el trabajo de un solo impostor en una nave con 99 tripulantes.

Este video fue subido a YouTube el pasado 24 de setiembre y hasta el momento tiene más de 72 millones de reproducciones en dicha plataforma. Aquí lo dejamos para que puedas disfrutarlo.