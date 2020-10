PS5: revelan lista de 10 juegos de PS4 que no podrás disfrutar en tu PlayStation 5

La PS5 llegará a las tiendas el próximo 12 de noviembre y miles de fans de PlayStation se han emocionado, ya que la consola será retrocompatible con su predecesora; es decir, podrás usar los juegos de PS4, al menos el 99% de ellos.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, aunque la mayoría de juegos lanzados para PlayStation 4 se ejecutarán sin problemas en la PS5, habrá 10 títulos que no podremos disfrutar en la próxima consola de Sony.

Para evitar que los jugadores de PlayStation 5 compren estas entregas de forma accidental, en la PlayStation Store (la tienda de juegos virtuales de Sony) los podrás ver con etiqueta que dirá “Playable on: PS4 only”. ¿Cuáles son?

1. DWVR

2. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

3. TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

4. Just Deal With It!

5. Shadow Complex Remastered

6. Robinson: The Journey

7. We Sing

8. Hitman Go: Definitive Edition

9. Shadwen

10. Joe’s Diner

Vale recordar que la PlayStation 5 llegará el 12 de noviembre a Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El resto de países deberá esperar una semana para adquirirla.

El precio de la consola será de 499,99 dólares en su versión con lector de discos. La PS5 Digital Edition (que solo funcionará con juegos digitales) tendrá un valor de 399,99 dólares.

