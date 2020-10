Xbox se jacta de que es más fácil poner en horizontal la Xbox Series X que una PS5

Xbox no quiso quedarse atrás con Xbox Series X al enseñar lo sencillo que es colocar la consola en horizontal con dos imágenes en redes sociales. Esto, luego de que PlayStation publique en su canal de YouTube un video donde muestra el interior, componentes de PS5 y el proceso para recostar la gigantesca máquina de videojuegos.

Además del gran tamaño de la PS5, la consola no es estable porque sus paneles no son planos, por lo que se necesita de una base que se debe colocar en la máquina para que esta se mantenga en su posición mientras está en horizontal o vertical.

El proceso para poner la nueva máquina de videojuegos de Sony en horizontal es bastante sencillo, ya que se debe desatornillar la base y luego engancharla en uno de los bordes de la plataforma para que esta pueda quedar recostada sobre la superficie donde quieras que esté.

Mientras tanto, desde la cuenta oficial de Xbox UK en Twitter, la división de videojuegos de Microsoft también sacó provecho de este proceso y enseñó a todos sus seguidores cómo se debe recostar la Xbox Series X.

A diferencia de la PS5, Xbox Series X no necesita de un elemento extra para estar en horizontal sobre una superficie porque es rectangular, lo cual quiere decir que solo se debe ser recostada. Aunque el tweet fue eliminado por la misma cuenta, aquí te dejamos el post.

Cuenta de Xbox UK en Twitter resalta que Xbox Series X no necesita de una base para estar en vertical u horizontal. Foto: Twitter

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que una compañía se burla de la otra, ya que en 2013 PlayStation subió un video donde muestra a los fans de PS4 cómo pueden compartir juegos usados, algo que no se podía hacer en Xbox One. Aquí te dejamos el curioso clip.

