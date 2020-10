Desmienten que la Xbox Series X quemó a un reportero por calentamiento [VIDEO]

Desde hace algunas horas, rumores y comentarios de la comunidad de videojuegos en redes sociales señalan y cuestionan la posibilidad de que la Xbox Series X se habría recalentado tanto al punto de quemar la mano de un reportero, en una de las pruebas hechas por alrededor de 100 portales que ya recibieron la consola de Microsoft.

El hecho ha llamado notoriamente la atención por circular justo antes de que Sony publique un video donde desarman la PS5 para mostrar sus componentes internos, incluidos un disipador y ventilador de dimensiones generosas. Respecto a la Xbox Series X, dos periodistas han salido a desmentir que la plataforma de Redmond tenga problemas de ventilación.

Según señala el portal VideoGamesChronicle, fue Ken Bogard, del portal francés Jeux Video, quien alabó la ausencia de ruido de la Xbox Series X mientras operaba; aun así, también habría agregado que la consola se calienta “como una fogata”.

El comentario de la quemadura, sin embargo, habría llegado de parte de Jeff Bakalar, del portal Giant Bomb. Su supuesta afirmación señalaba que la plataforma emitía grandes cantidades de calor aún en modo standby. El video donde se emitieron estas opiniones fue aparentemente eliminado de su enlace original (puedes observar el mencionado momento en el minuto 1:00 del video en la parte baja de esta nota).

Como las primeras reseñas preliminares de la Xbox Series X fueron publicadas la primera semana de octubre, muchos usuarios optaron por preguntar públicamente sobre los supuestos problemas de calentamiento a los periodistas que tuvieron oportunidad de probarlas.

El propio Ken Bogard, respondió en su cuenta personal de Twitter con la frase “noticias falsas” ante la pregunta de un usuario. Por su parte, Tom Warren, editor de The Verge, fue más allá y señaló: “solo consideren esto. Microsoft no enviaría 100 consolas a cientos de periodistas, streamers y youtubers si tuvieran problemas de ventilación. Simplemente no permitirían que la gente tocara la consola”.

Algunos usuarios en redes sociales han tomado la última frase de Warren como una indirecta hacia Sony. La empresa japonesa realizó una sesión exclusiva para que youtubers y streamers prueben la PS5 en sus oficinas; sin embargo, no les permitieron tocar la consola.

