Among Us podría ganar el GOTY en The Game Awards 2020 a pesar de haberse estrenado en 2018

Among Us no gozaba de la fama que tiene ahora en 2018, año en el que se lanzó oficialmente en Steam. Sin embargo, 24 meses después es posible que aparezca como nominado al GOTY 2020 y gane la categoría. Esto se debe a que el organizador de The Game Awards 2020 confirmó que en la edición actual de la ceremonia permitirá la participación de títulos que hayan salido a la venta en el pasado.

Geoff Keighley, organizador y presentador de este magno evento, participó en el podcast We Have Cool Friends del canal Kinda Funny, donde reveló detalles acerca de The Game Awards 2020, evento que traerá algunos cambios respecto a galas anteriores.

Esto ha llamado la atención de los gamers, porque los juegos más populares actualmente son títulos que han sido estrenados años atrás, como es el caso de Hades y Among Us, los cuales podrían ser nominados al máximo premio de la ceremonia.

Según informa el portal Vida Extra, Keighley comentó que si algún juego que salió a la venta años atrás se ha vuelto popular ahora y ha sido todo un éxito, por su parte no habría ningún problema en que ahora fuese como uno de los mejores títulos de 2020.

Keighley toma como referencia los Emmy, ceremonia donde se suelen premiar a las series sin importar el año en que se estrenaron, para explicar cómo será la nueva temática que tendrá The Game Awards, pues señala que lo mismo podría hacerse con los videojuegos porque en algunos casos no paran de crecer y cambiar.

“Ahora trato nuestro show como los Emmy tratan a las temporadas de las series de televisión. Breaking Bad puede ganar el premio a la mejor serie dos años seguidos porque ha sido nominada por cada temporada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Fortnite no puede ganar el premio al mejor juego del año durante cuatro años seguidos después de su lanzamiento si ese año fue el mejor juego en comparación con todos los demás que existen?”, acotó Keighley.

No obstante, el organizador de The Game Awards 2020 aclara que la selección de los nominados al GOTY 2020 depende de otros participantes o publicaciones y no solo de él. ¿Será posible que Among Us aparezca como una de las sorpresas en esta ceremonia?

The Game Awards 2020 se realizará el 10 de diciembre en simultáneo en tres ciudades distintas: Los Ángeles, Londres y Tokio. Además, se espera que la lista de nominados se revele en noviembre.

