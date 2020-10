Among Us: nuevo castigo afecta a jugadores que abandonan la partida cuando no son impostores

Miles de jugadores de Among Us, el videojuego del momento desarrollado por InnerSloth, se han llevado una tremenda sorpresa, luego de descubrir que están siendo castigados por salir de las partidas a propósito.

Según indican medios especializados, muchos jugadores suelen abandonar el juego al percatarse que no les tocó ser impostores, lo que genera un tremendo malestar en el resto de usuarios que sí desea divertirse.

Aunque esta práctica no era castigada hasta hace poco, al parecer InnerSloth cambió de parecer, ya que está bloqueando temporalmente a todas las personas a las que no les gusta ser tripulantes.

Como podrás apreciar en la imagen, si Among Us detecta que has abandonado muchas partidas seguidas, te bloqueará el juego por cinco minutos. Esta cantidad de tiempo podría aumentar si lo vuelves a hacer.

among us

De esta forma, InnerSloth busca que la experiencia de los usuarios no se vea afectada por malos jugadores, quienes suelen abandonar la partida apenas inicia, para buscar otra esperando ser el impostor.

Among Us es un videojuego multijugador que está disponible para dispositivos móviles y PC. Su objetivo es bastante sencillo: encontrar a un impostor que se ha escondido en una nave espacial.

El resto de jugadores, llamados tripulantes, deben realizar varias tareas en la nave, mientras tienen mucho cuidado de no ser víctimas del impostor que es elegido al azar apenas empieza la partida.

Among Us, últimas noticias: