Among Us, el videojuego multijugador desarrollado por InnerSloth, se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, quienes pueden pasar horas jugando partidas y tratando de averiguar quién es el ‘impostor’ que se ha escondido en una nave espacial.

Aunque en las redes sociales, sobre todo en YouTube, existen innumerables ‘trucos’ que aseguran que hay una forma de ser siempre el impostor, lo cierto es que esos métodos no sirven. La elección es totalmente al azar, así que dependerá de tu suerte.

Si todavía no juegas Among Us, debes saber que el impostor tiene como misión asesinar al resto de jugadores, sin que ellos se den cuenta. Los tripulantes, por su parte, deben hacer tareas para arreglar los desperfectos de la nave y así ganar el juego.

Por lo general, la mayoría de jugadores de Among Us desea ser el impostor, al punto de que abandonan la partida cuando no son elegidos. Aunque no lo creas, esto puede provocar muchos problemas en el resto de usuarios que solo quiere divertirse.

Una partida suele tener, como máximo, 10 jugadores. Basta que uno de los tripulantes se salga apenas inicie el juego para que otros decidan hacer lo mismo, lo que provoca que muchas veces solo queden entre 5 o 6 usuarios en la partida.

Es decir, el tiempo de juego se reduce, lo que genera que los otros usuarios (incluido el impostor) no se diviertan como deberían, ya que bastará con unas cuantas muertes para que acabe la partida. Incluso hay ocasiones donde abandonar la sala genera ‘bugs’ que impiden terminar las tareas.

En las redes sociales, como por ejemplo TikTok, son varios los fanáticos de Among Us que están pidiendo a los jugadores que eviten hacer esta mala práctica que afecta al resto de personas que sí desea jugar, incluso como tripulantes.

