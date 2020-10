Pokémon GO: Niantic está regalando un pase de incursión remota y así puedes reclamarlo

Niantic celebró su quinto aniversario en Pokémon GO el domingo 4 de octubre y hoy trae un tremendo regalo para todos los fanáticos de su videojuego. Se trata de un pase de incursión remota que ya puedes obtener totalmente gratis y aquí te contamos cómo.

Recordemos que Niantic anunció días atrás que regalaría un pase de incursión remota semanalmente, ya que estos serían entregados a todos los entrenadores cada lunes al igual que las recompensas de sincroaventura.

Según el comunicado, este objeto que permitirá a los jugadores de Pokémon GO participar de incursiones y mega-incursiones será repartido cada lunes de octubre y noviembre. Es decir, durante dos meses el estudio obsequiará este importante ticket.

Cómo reclamar un pase de incursión remota gratis en Pokémon GO

Reclamar el pase de incursión remota es bastante sencillo. Lo único que debes hacer es acceder a tu cuenta del aplicativo desde un iPhone o Android e ingresar a la tienda donde verás una caja celeste, selecciónala y dale al botón de intercambiar.

Ten en cuenta que este regalo solo se puede recoger una vez por semana. Por ello, aquí te traemos las fechas en las que podrás recibir este ticket completamente gratis para atrapar a ese legendario o pokémon mega-evolucionado que tanto deseas.

Fechas para reclamar los pases de incursión remota gratis

Reclama un pase de incursión remota gratis el 5 de octubre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 12 de octubre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 19 de octubre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 26 de octubre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 2 de noviembre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 9 de noviembre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 16 de noviembre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 23 de noviembre

Reclama un pase de incursión remota gratis el 30 de noviembre

Si no reclamas el ticket para hacer raids desde tu casa el lunes, no te preocupes que la caja estará en la tienda de Pokémon GO durante una semana, hasta que Niantic agregue una nueva.

