Need For Speed Hot Pursuit Remastered llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC con crossplay

Se reveló el misterio. Need For Speed Hot Pursuit Remastered era la gran sorpresa que aguardaba Electronic Arts. Esta renovada versión del videojuego de 2010 se estrenará en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en noviembre de 2020.

Mediante un tráiler en YouTube, el estudio canadiense confirma que el videojuego de carreras callejeras contará con crossplay entre las consolas mencionadas, y contenido extra. Además, manejará dos fechas de lanzamiento.

En la web oficial de Need For Speed Hot Pursuit Remastered, se menciona que el juego se lanzará oficialmente el 6 de noviembre en PS4, Xbox One y PC, mientras que los usuarios de Nintendo Switch deberán esperar hasta el 13 del mismo mes para poder disfrutar de este título.

La remasterización del videojuego estrenado originalmente en 2010 contará con todo el contenido base y los DLC principales, como SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack y otros más.

Por otro lado, la compañía promete a los gamers acceso a casi seis horas de juego adicionales con más de 30 desafíos, además de nuevos logros, colores de autos, diseños, un modo Foto, galería actualizada y optimizaciones que brindarán una experiencia nunca antes vista.

Según Criterion, encargados de Need for Speed Hot Pursuit Remastered, el título contará con dos modos desempeño en PS4 y Xbox One: 4k con 30 fps o 1080p con 60 fps, mientras que en PC correrá a 4k y 60 fps. En el caso de Nintendo Switch será a 720p y 30 fps.

Cabe mencionar que Need For Speed Hot Pursuit Remastered costará 39.99 dólares en PS4, Xbox One y PC (Steam). Aquí te dejamos el traíler con el que se anunció la vuelta del videojuego.

