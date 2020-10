Adelantar las celebraciones de Halloween en Among Us es posible gracias a un impresionante truco que está siendo compartido por miles de usuarios en redes sociales. Se trata de un método que puedes usar en smartphones Android, iPhone y también en PC, el cual te permite tener un gran catálogo de sombreros por la noche de brujas. ¿Sabes cómo? Te lo contamos.

Si bien no se trata de un evento como tal, todos los jugadores de Among Us, sin importar la plataforma donde lo jueguen, tendrán acceso a esta gran variedad de sombreros inspirados en cuentos de terror.

Definitivamente esta temática se adapta muy bien a la experiencia de juego que ofrece el título de InnerSloth, ya que durante la partida todos los jugadores caminan por los pasillos aterrorizados sabiendo que alguien los sigue para terminar con ellos, en este caso se trata del impostor.

¿Cómo conseguir los sombreros de Halloween en Among Us?

Para tener este set de sombreros de Halloween y sorprender a todos tus amigos durante tus partidas de Among Us, lo que debes hacer es aplicar un sencillo truco que no te tomará ni un minuto en activarlo, no te preocupes que es completamente legal.

Ahora bien, antes de ingresar al videojuego para jugar con tus amigos, tienes que cambiar la fecha al 31 de octubre de 2019, para que aparezca en la tienda sombreros que antes no estaban, en este caso los de Halloween.

A través de este sencillo truco, podrás conseguir un sombrero de pirata, calabaza, de bruja, cuernos de diablo e incluso el de un chuchillo atravesando tu cabeza, los cuales no se pueden ver actualmente en Among Us.

Recuerda que al finalizar el proceso, ingresa a Among Us y cerciórate de que todo está guardado, luego cierra el videojuego y cambia la fecha al día de hoy porque ya no es necesario volver a activar este truco.

Consigue todos los sombreros de Halloween en Among Us. Foto: FayerWayer

¿Cómo sería Among Us si el límite fueran 100 jugadores?

Among Us es un éxito entre millones de jugadores del mundo y cada vez son más los usuarios que convencen a sus amigos de probar el juego. Por supuesto, una de las limitaciones es el número máximo de jugadores por partida. ¿Te imaginas si la misma fuera de 100 jugadores?

‘Among Us pero con 100 jugadores’ es el título de uno de los videos fanmade más vistos en la red sobre el videojuego de moda para PC y smartphones. Pese a que dura poco menos de dos minutos, su temática ha logrado llamar la atención de millones de jugadores y curiosos en YouTube.

Among Us, últimas noticias: