¿Cómo sería jugar Among Us con 100 jugadores? [VIDEO]

¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer para pasar desapercibido en una partida llena de Among Us? Si de por sí 10 participantes —el límite actual de juego— te parece complicado, entonces no puedes perderte este video donde el número se multiplicó hasta los 100 jugadores.

‘Among Us pero con 100 jugadores’ es el título de uno de los videos fanmade más vistos en la red sobre el videojuego de moda para PC y smartphones. Pese a que dura poco menos de dos minutos, su temática ha logrado llamar la atención de millones de jugadores y curiosos en YouTube.

En él se muestra una típica partida de Among Us, pero con 100 jugadores, de los cuales, solo uno es el impostor (el protagonista del video). Como es de esperarse, la tarea de encontrar a un solo tripulante solo para desaparecerlo sin sospecha es casi imposible.

El mapa The Skeld se toma como escenario y puede observarse cómo el agitado impostor espera infructuosamente a que alguno de los cuartos (como Electricidad o Navegación) quede libre de tripulantes, desesperándose al ver cómo no dejan de pasar hordas por cada rincón del mapa.

El video ha logrado una alta popularidad en YouTube donde, en el transcurso de solo dos semanas, ha registrado ya más de 33 millones de vistas y más de 35.000 comentarios desde su estreno el último 24 de setiembre.

El video fue realizado y subido a un popular canal de animación llamada The Pixel Kingdom, que cuenta con más de 350.000 suscriptores y es famoso por sus ocurrentes crossover de videojuegos como Pokémon, Plants vs. Zombies, Mario y, por supuesto, Among Us.

El desenlace rompe un poco los esquemas del juego, pero aun así no deja de ser un video interesante por su buen acabado gráfico que parece respetar los límites perceptibles del modesto motor de juego de Among Us. ¿Te da curiosidad saber cómo finaliza? Te dejamos la obra aquí mismo:

Among Us, últimas noticias: