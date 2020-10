Fall Guys temporada 2 dejará usar carteles con emojis y divertidos apodos

Fall Guys estrenará su tan esperada temporada 2 el 8 de octubre, y traerá muchas novedades al Party Royale de Mediatonic. El estudio acaba de confirmar que habrá un nuevo sistema de personalización con el que los usuarios podrán utilizar carteles con emojis y apodos.

Este sistema de personalización era muy esperado por todos los fans del videojuego, quienes estaban cansados de que el sistema de identificación actual solo muestre “Fall Guy” y un número aleatorio.

Por ello, Mediatonic acaba de publicar un video en redes sociales para enseñar a los gamers que en la sección de personalización del título aparecerá un apartado llamado Interface, donde habrá dos apartados: banner y nickname.

En el primero, los fans de Fall Guys podrán cambiar el color de sus placas y aparecerá un emoji antes de sus nombres, mientras que en la sección de apodos, podrán elegir los motes predeterminados que brinda el videojuego.

Si bien no podrás utilizar el nickname que siempre quisiste en tus partidas, por lo menos, ya no será números que no tienen significado alguno. Esta función de personalización llegará junto con la temporada 2 del videojuego.

Recuerda que Fall Guys está disponible en PS4 y PC (vía Steam) y la temporada 2 del videojuego se estrena el próximo 8 de octubre con nuevos trajes y escenarios que están inspirados en el medioevo.

