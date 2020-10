Among Us: ¿cuáles serían las habilidades del impostor si fuese un personaje de anime?

Among Us se ha convertido en una interminable fuente para crear todo tipo de contenido. Esta vez, un video de YouTube se acaba de hacer viral en redes sociales, debido a que el impostor se convierte en personaje de los animes más populares de la actualidad.

Por si no lo sabes, cuando el farsante asesina a algún tripulante se activa una pequeña cinemática que nos muestra el preciso momento de la ejecución, clip que ha servido para que youtuber Landonardo nos muestre un what if entre Among Us y distintas franquicias de anime.

Durante los 39 segundos que dura el video, se muestra al impostor utilizando poderosas habilidades de los personajes principales de Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Jojo’s Bizarre Adventure y Naruto.

Además, el tripulante aparece con objetos muy característicos de cada una de estas series, como el sombrero de paja que utiliza Luffy, la banda de la aldea escondida entre las hojas, el traje de héroe de Midoriya, entre otros.

Por ejemplo, en una escena vemos cómo el impostor es capaz de utilizar el kamehameha de Goku, mientras que en la próxima aparece convertido en Luffy y usa gomu gomu no pistol, o el kage bunshin no justsu de Naruto, habilidades que tienen como única víctima a un tripulante de traje amarillo. Aquí te dejamos el divertido video que une Among Us con los animes.

Cabe mencionar que los creadores de Among Us decidieron cancelar la secuela de popular videojuego para centrarse en mejorar la experiencia de juego del actual título, el mismo que está disponible para iPhone, Android y PC.

