Tienes que probarlo. Es imposible negar que Among Us es el videojuego del momento en todo el mundo; sin embargo, debido a que los creadores no lanzan una gran actualización que traiga varias novedades, es muy probable que comience a perder su popularidad y sea destronado por otra entrega.

Aprovechando la fama del juego creado por InnerSloth, la desarrolladora Blazing Griffin acaba de lanzar Murderous Pursuits, un título donde también tendrás que identificar a un ‘impostor', pero con gráficos en 3D.

Se necesitan entre 6 y 12 jugadores para iniciar una partida. Los ‘cazadores’ (que pueden ser hasta dos) son los villanos del videojuego y deben matar a las ‘presas’ sin que estas lo descubran, para ello deberán mentir.

En Among Us la trama se desarrolla en una nave espacial; sin embargo, en Murderous Pursuits los diversos personajes se encuentran a bordo de un dirigible de estilo victoriano que es capaz de viajar en el tiempo.

Las ‘presas’ deberán ir completando todas las tareas o actividades que les aparezcan en la pantalla; sin embargo, deben tener mucho cuidado, ya que no saben quienes son los ‘cazadores’ que quieren matarlos.

La entrega creada por Blazing Griffin ha sido bien recibida por los usuarios de Android. Actualmente, el juego tiene una buena valoración en Google Play. También está disponible para iPhone.

Si deseas probarlo, entra aquí para descargarlo en tu teléfono o tablet Android. En caso tengas un iPhone u otro dispositivo de Apple, baja el juego ingresando a este enlace.

Among Us: ¿qué hacemos si no podemos conectarnos a una partida con amigos?

Among Us sigue generando furor en redes sociales y reúne a millones de jugadores del mundo que se conectan a través de Steam y Discord. Si ya quedaste con tus amigos para probar el videojuego pero te aparecen los típicos problemas de conexión al intentar conectar con las partidas, entonces aquí te dejamos los mejores trucos para superar estas dificultades.

En Among Us existe la posibilidad de conectarnos a tres servidores regionales en todo el mundo: Norteamérica, Europa y Asia. Como se trata de un título no tan dependiente del lag, es posible jugar en cualquiera de los tres.

