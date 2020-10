Among Us: cómo obtener nuevos sombreros temáticos en cualquier día del año [VIDEO]

Si has jugado Among Us desde hace algunas semanas, quizá notaste a alguno de tus amigos o a cualquier usuario usar sombreros y máscaras alusivas a Halloween, pese a que aún falta mucho para dicha fecha. ¿Cómo lo hacen? Aquí te enseñamos el truco para obtener nuevos hats en cualquier fecha del año, tanto en PC como Android.

De por sí ya es conocida que la fama de Among Us es muy repentina, ya que se trata de un videojuego lanzado en 2018. Aun así, su auge en popularidad hace que el título experimente una nueva vida, como si se hubiera publicado hace algunos meses.

Por supuesto, esto provoca que muchas de las opciones ya conocidas vuelvan a popularizarse entre los 1,5 millones de jugadores concurrentes de los que, probablemente, la mayoría sean nuevos.

Para ellos, este truco seguramente les será muy útil, ya que brinda nuevas posibilidades en uno de los aspectos más divertidos de Among Us: los sombreros, también conocidos como hats.

Además de los que vienen por defecto en Among Us, existen otros alusivos a Halloween y Navidad. Estos están disponibles desde el 31 de octubre tanto en la versión de PC y Android, pero hay un método para obtenerlos gratis en cualquier versión y durante cualquier día del año.

Cómo conseguir los sombreros de Halloween en Among Us

Abre la Configuración en tu PC o Android.

Busca el apartado de Fecha y Hora.

Desactiva el reloj automático.

Cambia la fecha y hora a las 23:59 horas del 30 de octubre.

Inmediatamente, abre Among Us y espera a que la hora de tu reloj marque las 00:00 del 31 de octubre.

Crea o únete a una partida y acércate a la laptop.

En el menú Customize verás los nuevos sombreros de Halloween, entre ellos la máscara de Jason en Friday the 13th o las alas de murciélago.

Si el truco no funciona en un primer intento, prueba tras reiniciar el juego o tu dispositivo. Es importante indicar que, una vez que tengas disponibles los nuevos hats en Among Us, podrás cambiar tu fecha y hora al modo automático y cómo estaba antes. Los sombreros ya desbloqueados se mantendrán en tu cuenta. Los pasos, por supuesto, pueden repetirse para otros eventos como el de navidad (solo reemplaza el 31 de octubre por el 25 de diciembre).

