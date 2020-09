PS4: Need for Speed y Vampyr serán juegos gratis en PlayStation 4 y así puedes reclamarlos

Confirmados. PlayStation acaba de anunciar que Need for Speed Payback y Vampyr son elegidos como los juegos gratis de PS4 para el mes de octubre. Estos videojuegos solo se podrán conseguir de manera online y aquí te contamos desde cuándo podrás descargarlos sin costo alguno.

Esta excelente noticia para todos los fans de PS4 fue compartida desde la cuenta de PlayStation en Twitter, donde compartió un banner con los detalles de esta promoción protagonizada por el videojuego de Electronic Arts y Dontnod.

Toma nota. Según el aviso de la compañía, todos los gamers que tengan una suscripción activa en el servicio de paga PlayStation Plus tendrán acceso para descargar Need For Speed Payback y Vampyr a partir del martes 6 de octubre; es decir, la próxima semana.

Recordemos que los juegos gratis de setiembre son PUBG y Street Fighter V, juegos que podrás conseguir sin costo alguno para disfrutar de partidas online y offline hasta el 6 de octubre.

¿Cómo reclamar Need for Speed Payback y Vampyr?

El proceso que debes seguir para reclamar los juegos gratis de PlayStation Plus desde una PS4 es muy sencillo. Lo que debes hacer es ingresar a la PlayStation Store desde tu consola, donde te aparecerá la imagen de Need for Speed Payback y Vampyr como los títulos elegidos para el mes de octubre.

seleccionas la imagen del juego que quieras conseguir primero para que te lleve a una nueva pantalla y en la parte inferior aparecerá la opción de “descarga gratis” junto con el logo de PlayStation Plus, presionas sobre ella y el título empezará a descargarse automáticamente.

¿De qué va Need for Speed Payback?

Fortune Valley es la ciudad ficticia donde se desarrollan los acontecimientos de Need for Speed Payback, en el que podrás jugar con tres personajes principales: Tyler, Mac y Jess, quienes intentarán a toda costa derrotar a The Hogar, una organización que controla los casinos, ladrones y policías del lugar.

¿De qué va Vampyr?

Jonathan Reid es el protagonista de Vampyr. Este personaje es un médico que se convirtió en vampiro, quien intentará hacer prevalecer el juramento hipocrático, mientras su naturaleza sangrienta le pide alimentarse de inocentes.

