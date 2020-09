EA Sports sorprendió a los gamers luego de anunciar que FIFA 21 no tendrá una versión de prueba. Sin embargo, la empresa estadounidense compartió el soundtrack del videojuego a través de Spotify, con una lista de 36 temas.

Dua Lipa, Anitta, Dylan Fraser y Tame Impala son algunos de los artistas que conforman el repertorio para el videojuego, el cual estará disponible para la consola de PlayStation 4 desde el 9 de octubre. En total, son cerca de 2 horas de música para acompañar a los gamers.

La cuenta de EA Sports también compartió el soundtrack del videojuego Volta Football, que recrea partidos con pocos jugadores como si se tratara de fútbol callejero. Para esta versión, el número de canciones llega a 56, mucho más que en FIFA21.

FIFA 21 no tendrá demo de prueba

Electronic Arts (EA) Sports señaló el último 21 de setiembre que el esperado FIFA 21 no tendrá una versión de prueba. A través de un comunicado vía Twitter, explicaron que estaban enfocados en brindar la mejor experiencia de juego para las consolas actuales y futuras.

Asimismo, anunciaron que FIFA 21 estará disponible a partir de este viernes 9 de octubre. Pero EA Sports también dispuso que los gamers puedan probar la nueva versión de forma virtual mediante su plataforma EA Play, donde también aparecen los otros dos últimos juegos desarrollados: It Takes Two y Lost in Random.

El último 3 de agosto, el canal de YouTube de EA Sports ya había compartido el tráiler de FIFA 21, donde explicaban sus nuevas capacidades, así como las combinaciones para explotar al máximos las habilidades de los jugadores.

El video detalla que ahora los partidos tendrán mayor realismo al presentar más situaciones donde el balón quede dividido. Además, se han potenciado las capacidades defensivas de los jugadores, así como su habilidad para desmarcarse del rival.

FIFA 21, últimas noticias