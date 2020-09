Ser el impostor en Among Us es una de las papeles más divertidos que hay en el juego. Por ello, los participantes anhelan siempre ese momento en el que les tocará matar a los tripulantes, ya que este rol marca el ritmo de la partida y sus acciones tienen mucha más influencia. Ante ello, miles de internautas indagaron sobre trucos que permitan ser el asesino misterioso siempre. ¿Esto es posible? Aquí te lo contamos.

La respuesta es clara y directa, no hay forma de ser el impostor siempre en todas las partidas de Among Us y tampoco existe un truco que nos dé la posibilidad de elegir este rol cuando lo deseemos.

El rol de impostor se elige aleatoriamente en cada nueva partida de Among Us. Por ello, es totalmente imposible forzar esta elección de forma garantizada. Siempre será al azar el momento en que te toque ser tripulante o impostor.

Falso truco para ser el impostor

En internet viene circulando un truco que promete convertirte en impostor cada vez que inicie una partida. Sin embargo, esto es falso, ya que no funciona.

Este método engañoso indica que el jugador debe ingresar en el “modo libre” de Among Us e ir al ordenador central para customizar y luego activar el archivo llamado “Be_Impostor.exe” de color rojo para tomar el rol de impostor. Sin embargo, lo hemos comprobado y esto no funciona.

La única forma de tener más posibilidades de convertirnos en impostor es buscar o configurar partidas en las que haya tres impostores. Aunque la elección seguirá siendo al azar, tendrás más oportunidades de convertirte en el asesino misterioso de Among Us.

