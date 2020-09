Pokémon GO: recibe una Caja Misteriosa de Meltan al enviar una criatura a Pokémon HOME

Pokémon GO vuelve a aparecer en el reciente directo de Pokémon Espada y Escudo. Esta vez, acaba de confirmarse que el juego de realidad aumentada tendrá conectividad con Pokémon HOME y si transfieres una criatura de la app de Niantic al aplicativo de Nintendo, recibirás una Caja Misteriosa de Meltan.

¿Qué es Pokémon HOME?

Pokémon HOME es un servicio en la nube que permite a los jugadores almacenar las criaturas que han capturado en los juegos oficiales de la franquicia en Nintendo 3DS y Nintendo Switch. Ahora, en esta app, también podrás guardar los pokémon que captures en el juego de Niantic.

La única manera para que Meltan aparezca de manera salvaje en Pokémon GO es mediante una Caja Misteriosa, objeto que se consigue al transferir un ejemplar de la app de Niantic a Pokémon Let’s GO Eevee/Pikachu. Sin embargo, esto ya no será necesario al menos por una vez, con el reciente anuncio de Nintendo.

En la reciente transmisión de la expansión DLC de Pokémon Espada y Escudo, se confirmó que los usuarios del juego de realidad aumentada podrán almacenar sus criaturas en Pokémon HOME y al hacer esto recibirán una Caja Misteriosa como obsequio.

Transfiere una criatura de Pokémon GO a Pokémon HOME y recibe una caja misteriosa. Foto captura: Nintendo.

De esta manera, al menos por una vez, no se necesitará de una Nintendo Switch ni mucho menos de Pokémon Let’s GO Eevee/Pikachu para recibir la Caja Misteriosa y así tener la oportunidad de capturar a Meltan en el videojuego de Niantic.

Por otro lado, esto también influenciará en Pokémon Espada y Escudo, ya que al enviar un ejemplar de Pokémon GO a Pokémon HOME, en la app de Nintendo aparecerá un Melmetal, evolución de Meltan, capaz de usar el Gigamax como regalo misterioso.

Respecto a la conectividad entre Pokémon GO y Pokémon HOME, Nintendo solo ha mencionado que esto sucederá antes de que termine el 2020, por lo que no tenemos una fecha oficial para que los fans del juego de realidad aumentada almacenen sus criaturas en la app de los videojuegos oficiales y consigan una Caja Misteriosa con Meltan.

