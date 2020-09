La saga Need for Speed llegaría a Nintendo Switch con uno de sus mejores juegos

Las carreras callejeras están por llegar a Nintendo Switch. Nuevos reportes revelan que Need for Speed: Hot Pursuit, uno de los juegos más populares de la reconocida saga de juego de autos de Elctronic Arts podría disfrutarse en la consola híbrida.

Según señala Video Games Chronicle, un registro de Need for Speed: Hot Pursuit para Nintendo Switch apareció hace poco en Korea Games Rating and Administration Committee, órgano que tiene como función revisar el contenido de los videojuegos y otorgar una clasificación por edades para permitir su venta.

PUEDES VER Nintendo: Switch tendrá una sucesora que competirá con PS5 y Xbox Series X

Aparentemente, Electronic Arts llamaría a esta entrega Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, y podría ser la versión adaptada a nivel gráfico del juego original, que se lanzó en PS3, Xbox 360 y PC en 2010 aproximadamente.

Esta no es la primera vez que se habla sobre el arribo de este videojuego a la consola híbrida de Nintendo, ya que, en agosto del presente año, apareció en Amazon un registro del juego en mención, el cual también se estrenaría en Xbox One y se lanzaría el 13 de noviembre.

Asimismo, Jeff Grubb, editor de VentureBeat, anunció que EA apoyaría a Nintendo lanzando alguno de sus juegos en Nintendo Switch, entre los que figuran Bournout Paradise Remastered y el título en cuestión.

De momento, EA ni Nintendo se han pronunciado respecto al posible debut de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered en la consola híbrida, por lo que estaremos atentos a lo que puedan decir ambas compañías en los próximos días.

Nintendo Switch, últimas noticias: