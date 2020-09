Half-Life ya se puede jugar en una Raspberry Pi a 70 cuadros por segundo [VIDEO]

Half-Life es probablemente uno de los videojuegos clásicos de la revolución 3D que abrió nuevos horizontes al PC gaming. Es por eso que bien podría servir como punto de referencia a nuevas tecnologías como smartphones, tablets y hasta computadoras basadas en ARM como la Raspberry Pi.

Gracias a una aplicación llamada PiKISS, que permite instalar y configurar distintas aplicaciones en las Raspberry Pi, Half-Life ya puede ejecutarse a 70 cuadros por segundo, todo un logro para quien esté interesado en llevar el juego a la sala de estar.

En primer lugar, debemos aclararte que Raspberry Pi es una de las llamadas ‘minicomputadoras’ más populares del momento. Se trata, precisamente, de una SBC (single board computer). Es decir, ordenadores muy pequeños que pueden transportarse fácilmente.

La Raspberry Pi 4 es el último modelo lanzado por la compañía británica que las fabrica y es justamente esta la que ya puede otorgarnos un rendimiento más que aceptable para Half-Life.

El gameplay compartido por el youtuber ETA PRIME —uno de los más conocidos entusiastas de Raspberry Pi— muestra cómo el dispositivo corre Half-Life sin problemas. También se observa la posibilidad de probar títulos como Quake Arena, Alien vs. Predator, Serious Sam, etc. Todos de aquella primera era dorada del PC gaming a fines de los noventa.

La Raspberry Pi 4 sigue actualizándose y el software disponible para ella sigue creciendo a pasos agigantados. La misma cuenta con una activa y amplia comunidad en internet que desarrolla todo tipo de proyectos para ella. Entre los más conocidos están las consolas retro (similares a la SNES Classic Edition o PlayStation Classic) y los centros multimedia basados en Kodi.

