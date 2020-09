Amazon Luna cayó de sorpresa el pasado 24 de setiembre al revelarse sin ningún aviso previo. Se trata del nuevo servicio de videojuegos por streaming que se suma a una tendencia en la que todos parecen querer una parte del pastel, pero que probablemente pocos lograrán dominar.

Pese a todo, la llegada de un competidor más al negocio de Google Stadia y Project xCloud no era difícil de imaginar. Amazon, por sí misma, es una de las compañías más grandes del mundo, sobre todo en cuanto a infraestructura de nube, rubro que domina con creces con AWS (Amazon Web Services), la cloud pública que sostiene servicios tan grandes como Netflix y Disney+.

El trinomio de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure ha completado su transición a los videojuegos por streaming, la tendencia que ya hace dudar a muchos sobre el fin de las plataformas físicas y que ha provocado que hasta los de Redmond se pronuncien para confirmar que seguirán fabricando consolas en un futuro.

Ahora, la trilogía de Amazon, Google y Microsoft está completa con Luna, Stadia y Xbox Game Pass (necesario para xCloud). A ellos se les suman otros servicios más como el de Nvidia GeForce Now. Por otro lado, Sony y Nintendo pasarían a un segundo plano quizá porque no tienen la misma capacidad para ofrecer un servicio semejante, al menos independientemente. Ni PlayStation Now ni Nintendo Switch Online ofrecen algo comparable a Xbox Game Pass, por el momento.

En el caso de Amazon Luna, el recién llegado, se conoce que sus servidores permitirán jugar cualquier juego de PC, Xbox One y Xbox Series X de forma nativa, todo gracias a que los mismos emplearán los gráficos de la tarjeta gráfica Nvidia Tesla T4 y correrán en un entorno Windows, el sistema operativo con mayor compatibilidad para videojuegos.

El director de producto de Amazon Luna, Oliver Messenger, señaló que el objetivo es que la portabilidad se haga con el menor esfuerzo posible para los desarrolladores. “Apoyaremos los títulos ya existentes en Windows y no serán necesarias nuevas tecnologías”.

Todos los juegos de Amazon Luna correrán a una resolución de 1080p y 60 cuadros por segundo como mínimo. Algunos títulos selectos podrán ampliarse a 4K, según señaló ArsTechnica.

