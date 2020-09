Pokémon GO: conoce todos los eventos del juego para octubre y Halloween

Pokémon GO no quiere perder la popularidad que mantiene desde su lanzamiento en 2016. Por ese motivo, en octubre también organizará una buena cantidad de eventos, que tendrá como protagonista la temática de Halloween con los Pokémon Fantasma. Aquí te dejamos las fechas y horarios para que no te pierdas de ninguno.

Hora del Pokémon destacado

La Hora del Pokémon destacado tendrá lugar todos los martes a las 6.00 p. m. (horario local). Cada hora destacará a una criatura diferente y habrá bonificaciones especiales. Estos serán los protagonistas:

- Martes 6 de octubre de 2020: Pikachu Gorra Trotamundos será el protagonista y ganarás el doble de PX por atrapar Pokémon.

- Martes 13 de octubre de 2020: Pikachu Gorra Original será el protagonista y ganarás el doble de Caramelos por atrapar Pokémon.

- Martes 20 de octubre de 2020: Shuppet será el protagonista y ganarás el doble de Caramelos al transferir Pokémon.

- Martes 27 de octubre de 2020: Duskull será el protagonista y ganarás el doble de PX por evolucionar Pokémon.

Logros de investigación de octubre en Pokémon GO

Según indican en el portal oficial, desde el jueves 1 de octubre de 2020 a las 3:00 p. m. hasta el domingo 1 de noviembre de 2020 a las 6:00 a. m., Shedinja, el Pokémon Muda, será la recompensa de los logros de investigación semanales. Así, al completar siete jornadas de investigaciones diarias, tendrás un encuentro garantizado con él.

Octubre tendrá nuevos jefes de incursión Legendarios

- Desde el viernes 25 de setiembre de 2020 a las 10.00 p. m. hasta el viernes 2 de octubre de 2020 a las 3.00 p. m. será posible desafiar a Zapdos en las incursiones de cinco estrellas.

- Desde el viernes 2 de octubre de 2020 a las 10.00 p. m. hasta el viernes 9 de octubre de 2020 a las 3.00 p. m. será posible desafiar a Moltres en las incursiones de cinco estrellas.

- Desde el viernes 9 de octubre de 2020 a las 10.00 p. m. hasta el viernes 23 de octubre de 2020 a las 3.00 p. m. será posible desafiar a Giratina forma origen en las incursiones de cinco estrellas. Y si tienes suerte, ¡incluso podrás encontrarte con su versión variocolor!

También habrá un jefe de incursión especial que estará disponible en los desafíos durante el evento de Halloween.

Además, cada miércoles a las 6.00 p. m. (hora local) habrá un evento con el jefe de incursión Legendario de esa semana en las incursiones de cinco estrellas.

¡Investigación limitada de octubre con Meowth de Alola!

El sábado 10 de octubre de 2020 desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. (hora local), podrás completar tareas de la investigación de campo exclusiva para encontrarte con Meowth en las regiones de Kanto, Alola y Galar.

Debido a esta nueva misión temporal, el videojuego de Niantic ofrecerá un pack de objetos en su tienda que contendrá Incienso, Bayas Piña y Huevos Suerte.

Evento de la moda

Con motivo de la Semana de la Moda de París se celebrará una colaboración de Longchamp x Pokémon con un evento desde el viernes 2 de octubre de 2020 a las 10:00 a. m. hasta el viernes 9 de octubre de 2020 a las 0.00 horas. Durante el evento, los Smoochum que eclosionen de los Huevos de siete kilómetros en el evento llevarán consigo un lazo especial. Mientras que Kirlia tendrá un sombrero de copa en las incursiones con Beso Drenaje como movimiento.

Eventos sin revelar por Halloween

El equipo de Pokémon GO ha optado por mantener el secreto sobre las sorpresas que llegarán en octubre por Halloween. De momento, solo se conoce que los entrenadores contarán con nuevos objetos para el avatar, una copa temática de Halloween para la Temporada 4 de la Liga Combates GO y el acontecimiento anual de esta fecha. También se celebrará un evento por el aniversario de Niantic y el cambio de estación.

