Among Us: así puedes tener un nombre invisible para que no te descubran si eres el impostor

Aunque no lo creas, Among Us tiene muchos secretos que poco a poco van saliendo a la luz gracias a usuarios curiosos. Esta vez, en redes sociales se hizo viral un truco que te permite tener un nombre invisible en el videojuego si lo juegas desde Android o iPhone. ¿Sabes cómo? Te lo contamos.

Por si no lo sabes, Among Us cuenta con un crossplay entre las plataformas donde está disponible; es decir, si tú lo descargaste en tu smartphone, ya sea Android o iPhone, puedes jugar en una misma partida con jugadores que lo compraron en Steam para PC y viceversa.

Sin embargo, según detalla el portal DotEsports, en la versión para móviles del juego creado por Innersloth se puede tener un nombre invisible o en blanco gracias a un sencillo truco que puedes activar en cuestión de segundos.

A pesar que tu nombre no estará completamente vacío, este método hará que no aparezca una letra o número en el nickname que le pongas a tu avatar. Por ello, será difícil que los demás miembros de la partida puedan reconocerte, ya que la única manera de identificarte es a través del color de tu personaje.

¿Cómo tener un nombre invisible en Among Us?

Antes de ingresar a una partida de Among Us, ya sea con tus amigos o desconocidos, lo primero que debes hacer es ingresar a esta web para seleccionar un caracter Unicode que se llama Hangul Filler.

Una vez lo tengas, lo que debes hacer es copiar y pegarlo en el casillero de nombre de Among Us e ingresar a tu partida para sorprender a todos los miembros que no sabrán quién eres. Recuerda que este truco solo funciona en la versión para iPhone y Android, ya que Innersloth deshabilitó este método en la edición de PC.

Tener un nombre invisible en el videojuego te dará cierta ventaja frente a los demás, ya que si eres impostor se te hará muy sencillo ocultarte en algunos lugares del mapa donde es prácticamente imposible ver el nickname, pero si juegas en el rol de tripulante te ayudará a ocultarte cuando sea necesario.

