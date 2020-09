Oppo lanzará un smartphone de edición exclusiva inspirada en League of Legends [VIDEO]

El Campeonato Mundial de League of Legends 2020 arrancó oficialmente este jueves 25 de setiembre en la ciudad de Shanghái, China. Siendo el mayor evento de esports a nivel internacional, este año conmemora su décima edición bajo el tema “Sé la leyenda”.

Con motivo de celebrar el torneo, la compañía Oppo, patrocinador global de League of Legends en sus eventos de deportes electrónicos, lanzará una edición especial de su teléfono insignia inspirada en el videojuego.

El League of Legends World Championship 2020. | Foto: Oppo

“LOL no solo es un ícono de los esports, sino que también comparte valores en los que Oppo cree, que incluyen luchar siempre por la excelencia y crear experiencias únicas para sus usuarios”, sostuvo William Liu, presidente de marketing global de la compañía.

“Este espíritu se refleja en la serie Find de Oppo, que tiene como objetivo mostrar algo ‘fuera de lo común’”, agregó el ejecutivo. Así es como llega el nuevo Oppo Find X2 League of Legends Esports: World 2020 Edition.

Junto con el smartphone, el gigante asiático también presentará el smartwatch Oppo Watch League of Legends Limited Edition y un dispositivo inteligente aún sin nombre. Aunque todavía se desconocen las características de estos productos, el video musical de Take Over ha revelado el diseño del teléfono.

