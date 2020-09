Rocket League gratis: conoce cómo descargarlo en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Rocket League se convierte en un juego gratis a partir de hoy, 23 de setiembre, en todas las plataformas de videojuegos; es decir, podrás descargar este free to play en PS4, Xbox One, Nintendo switch y PC desde Epic Games Store. Conoce cómo conseguirlo sin costo alguno aquí.

Asimismo, este videojuego de Psyonix, estudio que ahora pertenece a Epic Games, también estrenará su cross-play, función que reunirá a usuarios de PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en una misma partida.

El hecho de que Rocket League sea un free to play, gracias a Epic Games, hace que los jugadores de las consolas no necesiten de los servicios online de paga para disfrutar del multijugador en línea; es decir, no debes estar suscrito a PlayStation Plus, Nintendo Switch Online o Xbox Live GOLD para tener acceso a los servidores del título y jugar en línea.

A pesar de que los modos de un solo jugador también serán gratuitos, debes saber que Rocket League tendrá microtransacciones cosméticas y otros elementos que no afectarán en la jugabilidad del título de fútbol con autos.

¿Cómo descargar Rocket League en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC?

Si quieres ser parte de la inmensa comunidad de Rocket League en el mundo, es importante que tengas una cuenta de usuario en Xbox, PSN o Nintendo y, a su vez, vincularla a la de Epic Games. Esto si quieres instalar el videojuego en las consolas ya mencionadas.

Descarga Rocket League para PS4 aquí

Descarga Rocket League para Nintendo Switch aquí

Descargar Rocket League para Xbox One aquí

Descarga Rocket League para PC aquí

