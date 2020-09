PS5: Konami estaría desarrollando el remake de Metal Gear Solid como exclusivo de PlayStation 5

Sony podría anunciar un nuevo videojuego para PS5 que generará mucha nostalgia en los gamers que disfrutaron de este título en PlayStation. Reportes señalan que Konami ya estaría trabajando en el remake de Metal Gear Solid como juego exclusivo para PlayStation 5.

RedGamingTech fue quien filtró información valiosa respecto al remake de Metal Gear Solid, pues menciona que, si bien este juego será exclusivo de PS5, es posible que sea de manera temporal porque Konami tendría planeado lanzarlo para PC.

El youtuber cuenta que este no sería el único juego de la saga que llegaría a PS5. Aparentemente Konami también lanzaría la remasterización de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3; Snake Eater y Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en PlayStation 5 y PC.

Pero la diferencia entre el debut de Metal Gear Solid y sus secuelas en PS5, es que el primer juego de la saga sí será un remake completo y no un simple port como se especulaba, mientras que los otros proyectos serán los mismos títulos, aunque Konami añadiría ciertas mejoras.

RedGamingTech señala que no tiene permitido revelar más detalles sobre el remake de Metal Gear Solid o los demás juegos de la saga, por lo que no se sabe en qué etapa de desarrollo se encuentran, ni mucho menos se sabe si primero llegará a PlayStation 5 y luego o PC o tendrá un estreno en simultáneo para ambas plataformas.

Cabe mencionar que Konami tendrá su conferencia en el Tokyo Game Show 2020, donde podría confirmar la existencia del remake de Metal Gear Solid para PS5, o presentar algún nuevo videojuego para la nueva generación de consolas.

PS5, últimas noticias: