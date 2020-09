Among Us: conoce todos los secretos de los mapas en el videojuego [FOTOS]

Among Us se ha convertido en un título de referencia desde hace unos meses, incluso superando a Fall Guys como el videojuego más visto en Twitch. Sin embargo, la mayoría de los jugadores desconocen los secretos que tiene y uno de los elementos más importantes son los mapas.

Por ello, si sueles jugar de manera frecuente Among Us y no ganas ninguna partida, no te alarmes, deberás utilizar una estrategia distinta y sobre todo conocer todos los trucos y misiones que esconden los tres mapas disponibles en el videojuego.

Mapa de Among Us – Skeld

Este es el primer mapa del juego y uno de los más comunes de Among Us, tiene más habitaciones que Mira HQ y Polus. Se basa en una nave espacial, dos motores y una cabina, si eres un Impostor tienes que sabotear el reactor y el O2 (oxígeno) para ganar tiempo en tu partida.

-Reactor: arrancar reactor y desbloquear colectores.

-Motor superior e inferior: alinear la salida del motor, desviar la energía a motor superior/inferior.

-Seguridad: consultar las cámaras de vigilancia.

-Ala médica: inspección muestra y enviar escaneo.

-Electricidad: desviar energía a motor superior.

-Cafetería: vaciar basurero y subir datos.

-Almacén: recargar motores.

-Administración: utilizar tarjeta.

-Comunicaciones: descargar datos y desviar energía a comunicaciones.

-O2: vaciar contenedor, desviar energía a O2 y limpiar el filtro de O2.

-Armería: destruir asteroides, subir datos y desviar energía a Armería.

-Escudos: encender escudos y desviar energía a escudos.

-Navegación: mapa de navegación, subir datos, desviar energía a navegación y estabilizar dirección.

Mapa de Among Us - Mira HQ

El impostor tiene ventaja en este mapa, ya que cada sitio está muy separado, la habitación de seguridad no está y tocará trabajar muy duro si quieres avanzar.

-Lanzamiento: recargar motores, desviar energía a lanzamientos y hacer diagnóstico.

-Reactor: arrancar reactor y desbloquear colectores.

-Laboratorio: desviar energía a laboratorio, armar artefacto y ordenar muestras.

-Vestuario: solo es una zona de paso.

-Pasillo: arreglar cableado.

-Comunicaciones: desviar energía a comunicaciones.

-Ala médica: enviar escaneo y desviar energía a Ala Médica.

-Oficina: desviar energía a Oficina y procesar información.

-Invernadero: desviar energía a Invernadero, limpia el filtro O2.

-Administración: encender escudos, mapa de navegación, desviar energía a Administración, ingresar código ID.

-Almacén: regar plantas.

-Cafetería: vaciar basurero, desviar energía a Cafetería y comprar bebidas.

-Balcón: destruir asteroides y medir clima.

Mapa de Among Us – Polus

Este mapa dispone de pasillos que conectan con las habitaciones y el desnivel es importante si quieres saber en qué sitio te ubicas. Existe una gran visibilidad para trabajar como tripulante, el impostor aquí tiene que mucho cuidado para no ser descubierto.

-Afuera: reparar nodo del clima Node_GI / IRO / PD / TB / CA / MLG.

-Ala médica: inspección de muestra y enviar escaneo.

-Almacén: recargar motores.

-Armería: destruir asteroides y subir datos.

-Comunicaciones: reiniciar Wi-Fi.

-Electricidad: subir datos y arreglar cableado.

-Laboratorio: reparar taladro, alinear telescopio y registrar temperatura.

-Nave de abordaje: mapa de navegación e insertar llaves.

-O2: subir datos, vaciar basurero, monitorear árbol y llenar frascos.

-Oficina: utilizar tarjeta, subir datos y escanear pase de abordaje.

-Sala de calderas: abrir camino del agua y reemplazar jarra de agua.

-Sala de especímenes: arrancar reactor, subir datos, desbloquear colectores y almacenar artefactos.

