Among Us 2: Innersloth cancela oficialmente el desarrollo de la segunda versión del videojuego

Among Us es sin duda uno de los juegos más comentados en este momento. Aunque fue lanzado en 2018, recientemente se ha hecho muy famoso, con streamers y millones de personas disfrutando de él con amigos o familiares. Este gran éxito llevó a la desarrolladora Innersloth a considerar la creación de una segunda versión del famoso título.

Sin embargo, a través de un comunicado, Innersloth anunció que ha decidido cancelar el desarrollo de Among Us 2. “La razón principal por la que estábamos buscando una secuela es porque el código base de Among Us 1 está tan desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo. Sin embargo, ver cuánta gente disfruta de Among Us 1 realmente nos hace querer apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1”, señala la compañía.

Asimismo, para la alegría de millones de personas que disfrutan del famoso título, Innersloth ha anunciado que todo el contenido que habían planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1.

Más actualizaciones par Among Us

En su comunicado, la desarrolladora también adelantó futuros cambios en Among Us, señalando que están trabajando muy duro para resolver los problemas de su servidor. Además de agregar soporte para daltónicos, lo que debería abrir la posibilidad de incluir más colores en el videojuego.

