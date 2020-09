Las ventas de la Xbox One X se elevan en un 747% justo en el día de reserva de la Xbox Series X

Insólito. Según reportan algunos usuarios en redes sociales, la Xbox One X, modelo con mayor potencia de la consola lanzada en 2013 por Microsoft, ha visto sus ventas disparadas en el portal Amazon, justo en el día en que la Xbox Series X abrió sus preventas para todo el mundo.

El reporte llega desde distintas regiones, especialmente en Amazon EE. UU., donde las compras aumentaron en un 747%. Muchos indican que la similitud de nombres entre ambas consolas puede ser la razón.

PUEDES VER La Xbox Series X también se agota en minutos: existencias de preventa se acaban en Reino Unido

La Xbox One X fue lanzada en noviembre del 2017 como una actualización más poderosa de la Xbox One, consola de octava generación de Microsoft. La ‘X’ al final de su nombre puede haber generado confusión en millones de usuarios, al menos así lo creen muchos en redes sociales.

El usuario AndrewAlerts fue uno de los primeros en reportar el hecho. Su publicación en Twitter ya cuenta con más de 10.000 ‘me gusta’ y fue compartido más de 6.000 veces. La misma muestra a la Xbox One X encabezando la lista de top de ventas de Amazon en EE. UU.

“Honestamente, deberían haberla llamado la Xbox 6. Imaginen a los padres tratando de decidir qué consola comprar. ¿PlayStation 5 o Xbox 6?” comentó paralelamente.

PUEDES VER Xbox compra Bethesda: fans piden un Fallout New Vegas 2 y crossover de Doomguy con Master Chief

La Xbox One X llegó a alcanzar el puesto cuatro en el mencionado portal, pese a que incluso es más cara que la propia Xbox Series X. La plataforma del 2017 vale 554 dólares, la nueva solo 499.

El hecho ha generado críticas hacia Microsoft por el presunto desconcierto generado en los consumidores. Incluso, la firma DFC Intelligence se pronunció previamente, como anticipando el problema: “han creado un lío confuso” señalaron a Video Games Chronicle.

Los nombres de las consolas de Microsoft no son precisamente los más fáciles de recordar. En total, la marca Xbox ha lanzado los siguientes productos: Xbox (Classic), Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X y Xbox Series S.

Xbox Series X, últimas noticias: