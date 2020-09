PS5: ¿cuántos juegos podremos instalar en sus 825 GB de su unidad como máximo?

Si ya tomaste la decisión de comprar la PS5 en el corto o largo plazo, probablemente notes que hay más puntos a tomar en cuenta ahora que con consolas pasadas. Uno de los puntos más cruciales tiene que ver con almacenamiento. ¿Alcanzan los 825 GB para instalar un buen número de juegos? ¿O será mejor reflexionar antes y esperar a una edición con mayor espacio?

Un punto importante es que una unidad de 825 GB se traduce a tan solo 768.34 GiB (Gigibytes: la unidad en la que las computadoras guardan la información). El espacio reservado para el sistema operativo nos deja con un aproximado de 750 GiB de uso para los juegos.

Así como analizamos si la PS5 Digital Edition vale el ahorro de 100 dólares, ahora toca preguntarnos qué significa comprar una consola con un espacio tan reducido para los estándares de hoy o, al menos, si te bastará para el uso que pienses darle.

Asimismo, vale recordar que las dos consolas anteriores de Sony tuvieron actualizaciones de su unidad interna durante su vida útil. Pasó con la PS3 (de salida: 20 a 60 GB, luego: hasta 320 GB) y también con la PS4 (lanzada con solo 500 GB y luego hasta 2 TB —Limited Edition—). Un escenario similar con PS5 es probable en el futuro. Tomando en cuenta estos puntos, prosigamos con el análisis.

¿Cuántos juegos alcanzan en 825 GB?

Responder esto depende de los gustos. Si eres de los que suele jugar solo entre 3 a 5 videojuegos una y otra vez por un buen tiempo (sobre todo si cuentan con buena rejugabilidad o son online) probablemente no tengas problemas. Si, por el contrario, te gusta saltar de título en título y tener varias opciones a la mano, lo más probable es que tengas que elegir.

El espacio de almacenamiento varía según el videojuego. Si hablamos de títulos con un nivel de producción AA o AAA, lo que observamos en el mercado es un peso mínimo de 20 GB, aunque claro, hay excepciones.

Este número puede elevarse hasta los 150 GB o casi 200 GB, en algunos títulos bastante pesados. Uno de los ejemplos recientes es Call of Duty Modern Warfare, que en PS4 necesitó de 175.3 GB de instalación, más otros 15 GB en uno de sus primeros parches.

El peso promedio de un juego en la era de PS5

Durante 2019, muchos usuarios reportaron que, tras la instalación, Call of Duty Modern Warfare ocupó hasta 150 GB en sus discos duros. Por supuesto, hablamos de un ejemplo que cuenta con modo campaña, modo multijugador y el conocido modo gratuito ‘Warfare’ que en su reciente actualización de agosto (Season 5) necesitó 33.9 GB en PS4. Si eres fan de esta saga y compras una PS5 de 825 GB, es probable que heredes muchos de estos problemas.

En otros casos, como los videojuegos first party de Sony —donde podríamos esperar beneficios— no hay tanta diferencia. El caso de Demon’s Souls, un remake (de PS3) ocupará 66 GB de almacenamiento en la PlayStation 5. Marvel’s Spiderman Miles Morales tomará 50 GB en total, pero si queremos la remasterización del juego de PS4 —que llegará en la Ultimate Edition— necesitaremos 105 GB en total. En resumen, hablamos de un promedio de 60 a 70 GB. El propio Cyberpunk 2077 pesará 70 en PC, por dar otro ejemplo.

Si tomamos todos los ejemplos anteriores como un promedio, podemos deducir que la unidad SSD de la PS5 nos alcanzará para aproximadamente 12 videojuegos de 65 GB. Esta cifra puede variar según nuestras preferencias: los juegos indie pueden ocupar menos y otros como Modern Warfare pueden ocupar hasta el triple. Pese a esto, todavía no hay muchas certezas acerca de cómo la tecnología de estado sólido afecte el espacio que requiere un título.

Descargas modulares

Sony anunció hace casi un año que la PS5 contaría con un sistema de descargas modulares que permitiría elegir qué partes de un videojuego descargar. Poco más se ha hablado de esta mecánica, pero se la relacionó mucho con títulos que cuentan con campaña y modo multijugador.

Assets duplicados

Por último, pero no menos importante, no debemos olvidar a la tecnología de los SSD que evita los assets duplicados. Entiéndase por assets a todos los datos y elementos que existen en un juego, como sonido, texturas, imágenes, metadata, etc.

Según reportó Pushsquare en marzo, la tecnología de la unidad SSD en la PS5 podría reducir el espacio que ocupan los juegos al eliminar la necesidad de assets duplicados en un archivo de instalación. Aun así, estos mismos elementos también podrían ser más pesados a futuro, por lo que el beneficio resultante no haría demasiada diferencia a como es hoy.

PS5: los juegos serán hasta un 25% más caros que los de la PS4 en Europa

Fans están preocupados. La ya anticipada alza del precio base para los juegos de PS5 se ha consumado en Europa, donde ya se puede ver un alza de hasta el 25% con respecto a lo que costaba hacerse con un título de PS4. Dependiendo de la región, adquirir un título puede costar el equivalente a entre 91 y 94 dólares.

Tal como lo señala el portal GameRevolution, el aumento corresponde a un 20% tanto para Europa como el Reino Unido. En el caso de la isla, el precio base de los juegos de PS4 oscilaba entre las 40 y 50 libras esterlinas, ahora, por los títulos de la PS5, deberán desembolsar 70, un equivalente a 91 dólares.

