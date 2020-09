Fortnite: BTS se presentará en el Battle Royale para poner a bailar a todos con “Dynamite”

Epic Games acaba de anunciar oficialmente el evento Light it up like Dynamite con el grupo de K-Pop BTS en Fortnite. Ellos aparecerán en el escenario principal de Fiesta Magistral con su más reciente éxito. Conoce la fecha, hora y todas las novedades que trae el evento.

El evento fue anunciado desde la web oficial de Fortnite, donde señalan que la presentación de BTS en el Battle Royale se realizará el sábado 26 de setiembre a las 2.00 CEST; además, habrá una retransmisión el domingo 27 de setiembre en el videojuego a partir de las 2.00 CEST.

PUEDES VER Apple contraataca: demanda a Epic Games por incumplimiento de contrato de la App Store

Epic Games quiere que los jugadores de su videojuego bailen al ritmo de “Dynamite”. Por ello, se colocará en la tienda de objetos dos gestos basados en la coreografía del grupo de K-Pop para que los usen durante y después del espectáculo. Estos emotes se podrán adquirir desde el 23 de setiembre a las 7.00 p. m. hora Perú.

Asimismo, los creadores de Fortnite han anunciado que desde mañana, es decir, martes 22 de setiembre, los usuarios disfrutarán de una recreación del video de “Dynamite” con personajes del Battle Royale en el modo Creativo del juego, donde podrán completar desafíos y participar de minijuegos.

Cabe precisar que no será un concierto de BTS en Fortnite como ha sucedido con otros artistas en el videojuego, sino que la banda de K-pop presentará el videoclip con coreografía de “Dynamite” desde el Battle Royale. Una vez finalizado el espectáculo, los jugadores que se queden en el escenario podrán escuchar el ‘Tropical Mix’ del tema en mención.

Fortnite, otras noticias: