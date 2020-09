PS5: Sony confiesa que pensó en lanzar una modelo con especificaciones técnicas menores

Si bien la nueva generación de consolas de Sony tiene dos versiones, PS5 estándar y PS5 Digital, los usuarios esperaban un modelo más económico con especificaciones técnicas menores. Jim Ryan, actual presidente de la compañía japonesa, ha confesado que sí tuvieron en mente lanzar una máquina al estilo de Microsoft con la Xbox Series S, pero que al final declinaron en esta idea.

Según el ejecutivo de Sony, esta estrategia no habría funcionado, ya que este tipo de hardware menor no ha conseguido tradicionalmente ser exitoso en el mercado. "Algo que se puede decir si miras la historia del mercado de los videojuegos es que crear una consola con especificaciones reducidas, y también precio, es algo que no ha conseguido buenas resultados en el pasado, afirma Ryam.

Sony también señala que han realizado una investigación de mercado que indica que los jugadores que adquieren consolas están interesados en “usarlas durante cuatro, seis o siete años”. Es decir, tienen la sensación de que están invirtiendo en “un producto con el futuro asegurado” que no quedará obsoleto en unos pocos años.

Como se sabe, la PS5 Digital tiene un precio menor que la PS5 estándar. Sin embargo, ambas consolas tienen las mismas especificaciones técnicas, ya que solo difieren en que la primera máquina no tiene lector de discos físicos. Esto no sucede con la Xbox Series X y Xbox Series S, el último cuenta con menor capacidad de almacenamiento y resolución.

Precios y fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento de la PlayStation 5, en sus dos ediciones, fue anunciada para el 12 de noviembre en los mercados de EE. UU., Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El resto del mundo tendrá que esperar al 19 de noviembre.

Asimismo, ya se conoce los precios tanto de la PS5 estándar como de la consola all digital, y son los siguientes:

-PS5 estándar con lector de discos: 499 dólares.

-PS5 all digital: 399 dólares.

