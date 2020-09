¿Among Us podría llegar a PS4, Xbox One y Nintendo Switch? Esto dicen los creadores

Among Us tiene como únicas plataformas los teléfonos iPhone, Android y PC. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto, luego de que los creadores afirmaran que están considerando llevar su popular videojuego a las consolas, pero hay un problema que los detiene. ¿Llegará a PS4, Xbox One o Nintendo Switch? Te lo contamos.

Forest Willard, programador de InnerSloth, fue entrevistado por el portal GameSpot, donde reveló que en el estudio sí tendrían planeado crear un port de su exitoso videojuego para las consolas, aunque primero deben resolver cómo se comunicarán los jugadores.

¿Por qué es tan importante la comunicación en Among Us? Sucede que en este videojuego la interacción entre usuarios mediante el chat de texto o de voz es muy importante, ya que por estos canales los jugadores debaten para descubrir quién es el impostor que está con ellos en la nave.

Según Forest, en InnerSloth están contemplando un sistema de comunicación similar al de Rocket League, donde los gamers presionan los direccionales del mando para soltar una frase predeterminada de acuerdo a cada situación, lo cual sería útil en lugar de escribir como en los smartphones.

Recuerda que Among Us no cuenta con la opción de chat de voz integrado, por lo que la gran mayoría de jugadores de este título utiliza Discord para comunicarse entre ellos. Aunque no se sabe si InnerSloth implementará esta función, el desarrollador de InnerSloth acotó que les gustaría añadir un sistema de lista de amigos.

Forest dice lo siguiente: “Un port de consola es algo de lo que hemos empezado a hablar. Pero tendríamos que escribir un sistema de comunicación rápida. Sería básicamente para desconocidos, como en Rocket League. No sé si podremos implementar chat de voz en videoconsola o no. Sé que una de las primeras cosas que queremos agregar es un sistema de cuentas tipo lista de amigos, porque es realmente difícil hacer cualquier cosa sin ello”, concluye el desarrollador.

De momento, no ha revelado cuáles serían las consolas a las que llegaría Among Us, ni mucho menos cuándo llegará el port de su videojuego a nuevas plataformas, por lo que estaremos atentos a las novedades que traiga InnerSloth. ¿Te gustaría jugarlo en PS4, Xbox One y Nintendo Switch?

