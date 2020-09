Call of Duty Black Ops Cold War Alpha: ya puedes descargarlo de manera gratuita en PS4

La Alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible en todo el mundo desde este viernes 18 de setiembre hasta el 20 del mismo mes, y no requiere de códigos ni de PlayStation Plus. Es decir, será totalmente gratis para todas las personas que tengan una PS4.

Call Of Duty: Black Ops Cold War Alpha es uno de los videojuegos más esperados del año. Y aunque va a salir en noviembre, todos los usuarios de PS4 pueden disfrutar de una pequeña prueba de un Alpha durante todo este fin de semana.

Cómo descargar la Alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War

Para obtener totalmente gratis este juego solo necesitas tener una cuenta de PlayStation, sin necesidad de tener la suscripción de pago activa. Luego debes ir a la tienda de la consola y seguir estos pasos:

En PS4

-Entra en PlayStation Store y baja hasta la pestaña Última Hora. Corre dos espacios y selecciona el cuadro de la Alpha.

-Tras acceder, da clic en el botón Descargar y completa el proceso de compra.

-Espera a que se complete la descarga.

Desde PC

-Accede a este enlace, haz login con tu cuenta de PlayStation Network.

-Escribe en el buscador Call of Duty: Black Ops Cold War. Pulsa enter.

-Entre las cuatro opciones que te aparecen, elige la primera, la única que es gratis.

-Añade al carrito, dale a finalizar compra y sigue las instrucciones en pantalla.

-Tras finalizar este proceso dirígete a tu PS4 y entra a la biblioteca y busca Call of Duty: Black Ops Cold War.

La versión Alpha requiere 21,15 GB de espacio libre en el disco duro. Solo por descargar el juego recibirás una tarjeta de visita exclusiva para Call of Duty: Modern Warfare y Warzone.

