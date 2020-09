Escándalo por Super Mario 3D All-Stars: el juego de 60 dólares solo incluiría los ROMS originales emulados [VIDEO]

Sorpresa total. A las críticas que rodearon el anuncio de Super Mario 3D All-Stars hace algunas semanas para Nintendo Switch, se podría sumar un hecho insólito: que se trate de simplemente las ROMS originales emuladas en la consola. Así lo vienen señalando algunos usuarios en redes sociales.

Según reporta el portal Xataka, fue el usuario OatmealDone quien encontró y publicó los datos en su cuenta de Twitter. Ahí señala que Super Mario Galaxy (Wii) y Super Mario Sunshine (Gamecube) corren en un emulador llamado ‘hagi’ que habría sido creado por Nintendo.

Mario All Stars para Switch NO es un PORT. Son las ROMS originales, emuladas. Hemos corrido las roms en los emuladores de PC. Cambia el modo panorámico para ajustarse a switch. Así que hay emulador de N64, GameCube y Wii. Vamos a probar cambiando roms pic.twitter.com/3NXkDjlChh — Retro Gamer (@RetroGamer_74) September 15, 2020

Por otro lado, Super Mario 64 correría en un emulador de Nintendo 64 del que no se tiene certeza del nombre. Este trío de videojuegos no sería más que las ROMS originales de cada versión y casi no incluirían mejoras de ningún tipo.

El único cambio relevante es el añadido del modo panorámico para que los títulos puedan completar la pantalla de la Nintendo Switch. Eso sí, hay aspectos que no implican emulación, como en el caso de Super Mario Galaxy, cuyo código ha vuelto a recopilarse —según el informe— para correr de forma nativa en la consola híbrida. Aun así, el procesamiento gráfico (GPU) y el audio son emulados a través de ‘hagi’.

Otro detalle es el launcher que servirá para seleccionar los títulos a jugar. Este fue creado con LunchPack, un motor ya visto en Mario Maker 2, Animal Crossing y Splatoon. Todos estos aspectos señalan que Nintendo no está ofreciendo ports para la Nintendo Switch, sino emulación parcial y un mínimo esfuerzo por actualizar la experiencia.

RetroGamer_74, otro especialista en juegos retro, señaló que la versión de Super Mario Galaxy vista en los tráilers corresponde a la publicada por Nintendo en la Nvidia Shield (una TV Box) en China. También indicó la posibilidad de hackear ‘hagi’ que llegaría incluido con Super Mario Sunshine.

El excesivo precio con el que Nintendo ha dotado a Super Mario 3D All-Stars es el origen de muchas críticas recientes en redes sociales, amplificadas ahora tras estas revelaciones. Eso sin contar el hecho de que su disponibilidad —tanto física como digital— será limitada (hasta marzo); esto abre la puerta a los revendedores y a una posible inflación del precio en los meses, pasado dicho plazo.

