Si eres fanático de los videojuegos y te gusta hacer manualidades, entonces llegaste al lugar correcto. Los tripulantes de Among Us, uno de los juegos más populares de PC, iPhone y Android, se han convertido en figuras de papercraft y aquí te contamos cómo puedes crearlos.

Cada vez son más las personas que se aventuran a construir figuras de papercraft, una especie de diseño 3D que se realiza a través del uso de papel y cartón. Aunque no lo creas, es sencillo de efectuar y este video de YouTube te explica al detalle cómo puedes tener a tu tripulante favorito de Among Us.

El conocido canal de YouTube Paper Jump publicó hace poco una guía para que todos los fans del videojuego de InnerSloth puedan crear a los curiosos personajes en distintos tamaños y trajes que ni siquiera están disponibles en el título.

Guía para armar una figura de Among Us en papercraft

Lo primero que debes hacer es ingresar al link que se encuentra en la descripción del video para descargar el archivo que cuenta con nueve plantillas con más de 9 colores, la cuales se recortan en los patrones que necesitas para armar tu tripulante en 3D. (Puedes conseguirlo en este enlace).

Luego de haber descargado y recortado las piezas correspondientes para armar tu papercraft de Among Us, debes seguir el pegado y ensamblado de cada elemento en este orden: primero la cabeza, después el torso y por último las piernas, tal como lo muestra el youtuber.

El último paso a seguir es pegar la caja de oxígeno en la espalda de la figura para que luzca como un verdadero tripulante de Among Us. Recuerda que todas las plantillas son para armar un muñeco de 12 centímetros.

