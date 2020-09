La espera terminó. Microsoft ha presentado oficialmente Project xCloud, su propia plataforma de streaming de videojuegos que brindará acceso a más de 150 títulos de Xbox y formará parte de la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, servicio disponible por 14,99 dólares al mes.

“Los juegos en la nube ahora abren el mundo de Xbox a aquellos que pueden no tener una consola en absoluto”, anunció Kareem Choudhry, vicepresidente corporativo de Cloud Gaming en Microsoft. “Los jugadores solo necesitan un teléfono o tableta Android y un mando compatible”.

Además del acceso a la gran biblioteca de videojuegos en la nube, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutar de los beneficios del ecosistema de Xbox, como sincronización de logros, lista de amigos, chats de voz y modo multijugador.

El catálogo de juegos incluye populares títulos como Minecraft Dungeons, Destiny 2, Batman: Arkham Knight, Gears of War: Ultimate Edition, Untitled Goose Game, Spiritfarer, Forza Horizon 4, Battletoads, Tell Me Why, Halo 5: Guardians y The Walking Dead: Season Two.

Microsoft se ha asociado con las compañías Razer, PowerA, 8BitDo y Nacon para desarrollar accesorios y controladores para Project xCloud. Asimismo, se reveló que los usuarios también podrán jugar con los mandos inalámbricos de Xbox One Bluetooth o con el PlayStation DualShock 4 de Sony.

xCloud está disponible inicialmente en 22 países de América del Norte, Europa y Asia, incluidos Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Países Bajos, Noruega, Polonia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Bélgica, Irlanda y Finlandia.

Microsoft detalló que los miembros nuevos podrán acceder a Xbox Game Pass Ultimate por solo 1 dólar durante el primer mes. “Este es un paso fundamental en nuestro viaje para poner al jugador en el centro de su experiencia”, aseguró Choudhry.