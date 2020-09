Among Us: tripulantes organizan curiosa boda, pero impostor aparece y termina arruinándola [VIDEO]

Si quieres disfrutar de un videojuego con tus amigos, ese es Among Us. A pesar de tener un simple gameplay, es increíble la cantidad de historias que puedes crear en él. Esta vez, en redes sociales, se hizo viral un video de TikTok donde los tripulates organizan una curiosa boda, que es arruinada inesperadamente por el impostor. ¿Qué hizo? Te lo contamos.

El conocido streamer utilizó su cuenta de Twitter para compartir este divertido clip de TikTok con sus miles de seguidores en la red social. En este, se escucha una voz en off, que pertenecería al supuesto maestro de ceremonias, quien da la bienvenida a todos los invitados a esta boda dentro de Among Us.

Todo estaba listo. Cada tripulante tenía la obligación de cumplir un rol dentro de la boda: los novios tenían traje blanco y negro, el rojo se había convertido en la alfombra, el verde era un extraño, mientras que el padrino estaba de amarillo.

Mientras los novios se acercaban al altar, más invitados aparecían: la del traje lila era la madrina, la madre llevaba un traje rosa y, para sorpresa de muchos, también se encontraba el amante de la novia, quien era de color verde claro. Por último, el padre, llevaba color turquesa.

Cuando el padre menciona las palabras que sellarían el ‘amor’ entre esta pareja: “Si alguien se opone a esta unión, que mate ahora o calle para siempre”. Entonces, aparece el marrón, quien era la expareja de la novia e impostor, por lo que decide terminar con el matrimonio desatando el pánico entre los asistentes e, incluso, la alfombra.

Aquí te dejamos el video de Among Us que está causando furor en las redes sociales para que descubras lo que sucede en esta curiosa boda.

