Among Us destrona a Fall Guys convirtiéndose en el juego más vendido de Steam

Es posible que dos años atrás hayas ignorado el estreno de Among Us en la tienda de Valve. Pero ahora lo quieres jugar con tus amigos todos los días y no paras de reír. Aunque no lo creas, este título se ha convertido en el más vendido de Steam y deja en el olvido a Fall Guys.

Steam actualizó su lista de juegos más vendidos en la plataforma y todos los usuarios se llevaron una gran sorpresa que el indie de InnerSloth LLC se encontraba en la cima de este ranking superando a juegos AAA recién lanzados.

Recordemos que este no es el único récord que ha roto Among Us en Steam, ya que semanas atrás se reportaba que al menos un millón y medio de jugadores se habían conectado en simultaneo para disfrutar de divertidas partidas en el título.

Según se aprecia en la lista de videojuegos más vendidos, Among Us le arrebató la corona a Fall Guys: Ultimate Knockout y no solo eso, pues superó con una gran ventaja a Dead by Daylight, Borderlands 3, Marvel’s Avengers, GTA V, Horizon Zero Dawn, entre otros.

Among Us

Cabe precisar que esta lista de Steam se refiere a la cantidad de ingresos que han generado los videojuegos y no cuántas copias han vendido. Esto es un gran logro para el indie que se lanzó hace dos años y que gracias a los streamers goza de una importante popularidad a nivel mundial.

Por si aún no te unes a la fiebre de Among Us, te contamos que este videojuego cuesta 11.50 soles en Steam y también cuenta con una versión gratuita pra smartphones iPhone y Android.

