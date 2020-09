Más novedades están por llegar a Among Us. El videojuego se ha convertido en todo un boom entre usuarios de iPhone, Android y PC. Ahora ya no solo habrán impostores y tripulantes. Esto se debe a que los creadores del título confirmaron nuevos roles y mecánicas para su creación.

InnerSloth LLC reveló los planes que tiene para Among Us. Recordemos que hace unas semanas confirmaron que pronto iniciarían el desarrollo de una secuela para su actual videojuego, la misma que continuaría siendo gratis para smartphones y con una promoción para PC desde Steam.

Fores Willard, desarrollador principal del videojuego, anunció en una entrevista hecha por Kotaku lo siguiente: “La gente quiere ser el impostor. Por norma general, solo hay 1 o 2 impostores. Por lo tanto, conseguir que los compañeros de equipo sean tan interesantes como los impostores representa una solución para nosotros. La idea es que cuando te canses de ese bucle constante puedas añadir más cosas. Que puedas activar un interruptor y activar nuevos roles o cambiar las reglas y tener una experiencia nueva. Eso es lo que queremos conseguir”.

InnerSloth LLC sabe que los tres escenarios disponibles en su videojuego no son suficientes para los jugadores, quienes tienden a aburrirse de cumplir el mismo rol a pesar de que en las partidas pueden haber hasta tres impostores y siete tripulantes.

La adición de nuevos roles y mecánicas para Among Us le daría ese toque de frescura que el juego necesita por ser multijugador online. A más funciones por cumplir dentro de la partida, mayor será la diversión para los gamers.

Cabe precisar que Fores Willard tampoco reveló cuándo liberarán estas mecánicas y roles en Among Us, al igual que la secuela de este exitoso juego, por lo que estaremos atentos a las novedades que InnerSloth LLc publiquen en los próximos días.