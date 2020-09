Crash Bandicoot 4: It’s About Time está siendo duramente criticada en redes sociales. Este videojuego desarrollado por Activision y Toys For Bob recibirá una demo en muy pocos días para que los gamers puedan saber qué es lo que trae esta entrega; sin embargo, no la podrán jugar sin antes haber reservado el juego en PS4 o Xbox One.

El tráiler de la demo de este videojuego acaba de ser subida a YouTube, donde se muestran fragmentos de los tres niveles que estarán disponibles, así como los dos personajes jugables que serán Crash y Neo Cortex. Este último será protagonista en una línea temporal alterna.

Según se lee en la web del videojuego, los jugadores que han reservado la edición digital de Crash Bandicoot 4: It’s About Time tienen acceso a la demo para disfrutar de su contenido, mientras que los que hicieron la preorden de la versión física del título se verán obligados a esperar el lanzamiento oficial del juego para recién jugarlo.

Esto ha generado el enojo de varios gamers, que no dudaron en expresarse en los comentarios del tráiler de la demo de Crash Bandicoot It’s About Time y exigieron a Activision que este contenido sea gratuito para todos y no solo para aquellos que hicieron la reserva.

Gamers critican a Activision porque la demo de Crash Bandicoot 4 It's About Time es exclusiva para aquellos que reservaron el juego. Foto: YouTube.

Al parecer, la preorden del nuevo juego de la saga en su edición digital trae muchos beneficios para los fans, pues no solo reciben acceso exclusivo a la demo del título, sino que también podrán adquirir la skin tubular para Crash y Coco tanto para Xbox One como PS4.

Por otro lado, aquellos gamers de PS4 que completen el segundo nivel de Crash Bandicoot 4: It’s About Time recibirán los skins “Marsupus Erectus” y “Serious Upgrade” completamente gratis.

Es importante mencionar también que Crash Bandicoot 4 It’s About Time estará disponible en PS4 y Xbox One a partir del 2 de octubre de 2020.

