Pokémon GO está celebrando el lanzamiento de la Megaevolución durante septiembre, por ello acaba de estrenar un nuevo evento relacionado a esta transformación especial. Esta vez, Mega-Houndoom es el protagonista, pero para desbloquear a este poderoso Pokémon los entrenadores de todo el mundo tendrán que cumplir con un desafío global.

Desde este viernes 11 de septiembre a las 8.00 a. m. hasta el jueves 17 de septiembre de 2020 a las 10.00 p. m. (horario local), los jugadores de Pokémon GO deben completar 275 millones de combates para que pueda aparecer Mega-Houndoom.

En este sentido, los entrenadores deben combatir lo máximo posible en luchas de Gimnasio, luchar contra el Team GO Rocket y participar en Combates de Entrenador, siempre y cuando no sean los de la Liga Combates GO.

Características del evento Megacombates

Estas son las características del evento para desbloquear a Mega-Houndoom que debes conocer y tomar en cuenta:

-Si usamos a Mega-Beedrill en los combates de Gimnasio, Team GO Rocket y Combates de Entrenador, recibiremos más CP de lo normal.

-Podremos recibir Megaenergía para Venusaur, Charizard y Blastoise al completar tareas de investigación de campo exclusivas de este evento.

-El Team GO Rocket utilizará Pokémon oscuros distintos durante el evento.

-Habrá una investigación especial relacionada con las incursiones y los combates durante la celebración del evento.

-Estos son los Pokémon que aparecerán con mayor frecuencia de forma salvaje durante los días del evento Megacombates: Caterpie, Weedle, Paras, Venonat, Cryther, Pinsir, Ledyba, Spinarak, Wurmple, Kricketot, Burmy. Todos pueden aparecer en versión Shiny (variocolor) a excepción de Paras, Spinarak y Kricketot.

